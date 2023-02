Das sind die Pläne von Gemeinde und Johannitern für die neue Kita

Plus Anreize des Trägers sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur geplanten Kindertagesstätte am Mühlanger locken. Der Eröffnungstermin rückt aber nach hinten.

Es geht voran mit der geplanten Kindertagesstätte am Mühlanger. Marktgemeinde und Träger, die Johanniter-Unfall-Hilfe, haben vor Kurzem den Betreibervertrag unterzeichnet. Damit können die Johanniter endlich bei der Planung eingebunden werden. Die Architekten warten schon dringend darauf, sich mit dem Träger auszutauschen.