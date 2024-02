Mering

vor 17 Min.

Das steckt hinter Merings Rekord-Schlüsselzuweisung von 7,2 Millionen Euro

Mering erhält heuer eine besonders hohe Schlüsselzuweisung, hat in der Finanzverwaltung aber andere Sorgen.

Plus Der diesjährige Geldsegen schließt eine Meringer Pannengeschichte ab. Doch es gibt neue Probleme in der Finanzverwaltung.

Von Gönül Frey Artikel anhören Shape

Mering erhält in diesem Jahr 7,2 Millionen Euro Schlüsselzuweisung - das ist im Verhältnis rekordverdächtig für die Marktgemeinde. Normalerweise lagen die Zahlungen bei rund 4 Millionen Euro und im Vorjahr waren es sogar nur 1,6 Millionen Euro. Doch die diesjährige Summe hat einen ganz speziellen Hintergrund, der den Geldsegen ein Stück weit relativiert.

Denn in Mering hatte es eine Meldepanne gegeben. Dadurch war an das Statistische Landesamt eine viel zu hohe Gewerbesteuer übermittelt worden. Zwar korrigierte man den Fehler in Mering schnell, doch für die Schlüsselzuweisung 2023 wurde die Korrektur nicht berücksichtigt. Diese berechnet sich nach der Steuerkraft einer Gemeinde, finanzschwache Kommunen erhalten zum Ausgleich höhere Schlüsselzuweisungen. Wegen der zu hoch gemeldeten Gewerbesteuer erhielt daher Mering im Vorjahr die sehr niedrige Zahlung von 1,6 Millionen Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen