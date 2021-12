Das Stelzenmädchen in Mering wird Opfer von Vandalismus

Unbekannte brechen der Holzskulptur am Badanger ein Bein ab. Der Markt Mering erstattet Anzeige.

Erst im November wurde das Stelzenmädchen am Meringer Badanger aufgestellt. Nun ist die Skulptur, die der Dießener Künstler Matthias Rodach zum 1000-Jahr-Jubiläum des Marktes Mering anfertigte, bereits beschädigt.

In einem Akt von Vandalismus haben Unbekannte wohl in der Nacht auf Mittwoch einen Fuß der Mädchenfigur abgebrochen - und das zweite Bein gelockert.

Bauhof sichert beschädigtes Werk mit Zaun ab

Der Bauhof sicherte das beschädigte Kunstwerk in der Zwischenzeit mit einem Bauzaun ab. Die Kommune will mit dem Künstler Kontakt aufnehmen, um abzuklären, wie die Figur repariert werden kann. In Anbetracht dessen, dass das Mädchen auf drei Meter hohen Stelzen steht, sei ein Versehen auszuschließen, sagt Merings Bürgermeister Florian Mayer: "Das ist echt traurig", kommentiert er. Der Markt Mering habe Anzeige bei der Polizei erstattet.

Wie sich solche Beschädigungen in Zukunft verhindern lassen, das bereitet dem Bürgermeister Kopfzerbrechen. "Möglicherweise müssen wir auch hier eine Videoüberwachung installieren", sagt er.

Wie berichtet, hat es in Mering an verschiedenen Stellen immer wieder Probleme mit Vandalismus gegeben - unter anderem an der Freisportanlage und dem neu angelegten Basketballplatz. "Weitere Schritte sind bei uns nun auch für den Badanger in Überlegung", sagt Mayer.