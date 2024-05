Mering

18:00 Uhr

Das treibt Karl-Heinz Brunner bei seiner Arbeit für die Ambulante an

Plus 17 Jahre lang war Karl-Heinz Brunner Zweiter Vorsitzender des Fördervereins für Merings Sozialstation. Nun gab er sein Amt ab. Sein Engagement endet damit nicht.

Von Heike John

„Eine Ära geht zu Ende“, so hieß es bei der Verabschiedung von Karl-Heinz Brunner, der nach 17 Jahren als Zweiter Vorsitzender der Ambulanten von seinem Amt zurückgetreten ist. Unermüdlich war der 79-Jährige in den vergangenen Jahren im Einsatz, um mit Aktivitäten des Fördervereins die Meringer Sozialstation zu unterstützen. „Karl-Heinz Brunner war das Gesicht der Ambulanten“, fasste der Erste Vorsitzende, Pfarrer Florian Markter, bei seiner Laudatio zusammen. „Ein Vernetzter, der viele Menschen für die gute Sache gewinnen konnte“.

Karl-Heinz Brunner war seit 2002 Mitglied im Vorstand der Ambulanten. „Damals haben Ellen Kratzer und Dr. Ursula Krieger mich dazu gebracht, mitzumachen“, erinnert er sich. An der Seite der langjährig engagierten Ursula Krieger rutschte er allmählich in das Amt des Zweiten Vorsitzenden, das er 2008 von ihr übernahm. „Unseren Seniorinnen und Senioren die bestmögliche Pflege zu gewährleisten, trieb mich immer an“, erklärt Brunner. Schon während seiner beruflichen Laufbahn als technischer Bundesbahnbeamter habe sein Chef ihm die Rolle des Kümmerers in der Belegschaft übertragen, berichtet er.

