Das Vokalensemble Vox Augustana singt in St. Michael

Am Tag der Heiligen Drei Könige bietet das Vokalensemble ein Konzert mit weihnachtlicher Chormusik in der Meringer Pfarrkirche. Der Eintritt ist frei.

Das Vokalensemble „Vox Augustana“ singt am Samstag, 6. Januar, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Michael in Mering. Zur weihnachtlichen Chormusik gehören himmlische Jubelchöre der Engel ebenso wie stille, besinnliche Melodien, die das neugeborene Kindlein nicht in seiner Ruhe stören wollen. Zwischen diesen Gegensätzen bewegen sich die A-Cappella-Stücke im diesjährigen Weihnachtskonzert von Vox Augustana.

Ekstatischer Jubel in der großartigen Motette „Lobet den Herrn, alle Heiden“ von Johann Sebastian Bach, berührende Marienlieder und Schlaflieder für das Kind in der Krippe, freudige Weihnachtslieder sowie stille, englische Carols - und über allem schwebt „O nata lux“ das Licht am Himmel, das den Weisen den Weg zeigt. Der Eintritt bei dem Konzert unter Leitung von Christian Meister ist frei, die Veranstalter bitten jedoch um Spenden.

Hochkarätige Chormusik mit Vox Augastana in Mering

Musikalisch versierte Sängerinnen und Sänger, die gemeinsame Leidenschaft für Chormusik und die regelmäßige Arbeit an einem homogenen und transparenten Ensembleklang – das zeichnet das Augsburger Vokalensemble Vox Augustana aus. Seit 2006 führt Vox Augustana geistliche und weltliche Chorwerke aller Epochen und Gattungen kunstvoll und in stilgerechter Interpretation auf.

Mit Christian Meister, Stipendiat beim Deutschen Dirigentenforum und Finalist beim Deutschen Chordirigentenpreis 2016, konnte Vox Augustana im Jahr 2011 einen professionellen Chorleiter gewinnen, der das Ensemble stimmlich und musikalisch auf hohem Niveau stetig weiterentwickelt. Christian Meister ist seit 2019 Mitglied und erster Tenor des renommierten Ensembles „Singer Pur“. (AZ)