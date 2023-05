Das war das Familienfest bei der Meringer Feuerwehr

Plus Am Tag der offenen Tür werden auch das neue Katastrophenschutzfahrzeug gesegnet und der Erweiterungsbau des Feuerwehrhauses eingeweiht.

Strahlenden Sonnenschein statt einer Sintflut gab es beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr Mering, der wieder zu einem unterhaltsamen Fest für die ganze Familie wurde. Dabei fand auch die Einweihung des Erweiterungsbaus und des neuen Versorgungs-Lkw vom Katastrophenschutz Bayern statt. Bei der Segnung wählte Pfarrer Florian Markter das biblische Bild von der Arche Noah.

Wie eine hölzerne Arche in der Sintflut könne das neue Versorgungsfahrzeug im Falle einer Flutkatastrophe im Rettungseinsatz sein. Als eine von landesweit 20 Wehren bekam Mering dieses Fahrzeug vom Freistaat Bayern zur Verfügung gestellt und ist damit Teil des Hilfeleistungskontingents für den Katastrophenschutz. Im Falle eines Hochwassereinsatzes werde man damit landes- und gegebenenfalls auch bundesweit agieren, erklärte Kommandant Andreas Regau.