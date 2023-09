Mering

Das war das Gesundheitsprogramm im Meringer Lippgarten

Plus Die Seniorenbeauftragte Christine Maier zieht eine positive Bilanz beim Sommer-Gesundheitsprogramm rund um das Kneippbecken - und ist um einige Erkenntnisse reicher.

Von Heike John

Mit dem schwungvollen Angebot des Turnvereins in den Tag starten, bei der Atemblume im QiGong Entspannung finden oder Geselligkeit beim Sitztanz des Frauenbunds genießen. All dies war im August im Lippgarten möglich. Zum dritten Mal organisierte die Seniorenbeauftragte Christine Maier ein Gesundheitsprogramm im Park der Pfarrei St. Michael. Fast täglich gab es ein Veranstaltungsangebot. Im Mittelpunkt stand das Kneippbecken, das unter der Woche von 10 bis 18 Uhr zugänglich war. Als Mitglied des Kneipp-Vereins Friedberg kam Christine Maier im vorletzten Jahr erstmals auf die Idee, anlässlich des 200. Geburtstagsjahres des Pfarrers Sebastian Kneipp das Kneippbecken in Mering der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Programm im Meringer Lippgarten kommt gut an

„Es ist schön zu sehen, dass die Menschen, die etwas für ihre Gesundheit machen wollen, den Lippgarten für sich entdeckt haben“, freut sich die Seniorenbeauftragte. Im letzten Jahr habe man in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule zwar mehr Kursangebote gehabt, aber die Gruppenstärke sei geringer gewesen. „Nur der QiGong-Kurs, der nicht kostenfrei war, hatte weniger Teilnehmer.“ Das könnte auch daran gelegen haben, dass der Kurs am Vormittag stattfand und Berufstätige nicht teilnehmen konnten, überlegt Christine Maier. In den drei Jahren Sommerprogramm hat sie so einige Erfahrungen gesammelt.

