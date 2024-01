Mering

28.01.2024

Das will eine Mutter von fünf Kindern anderen Familien sagen

Laura Aniszewski aus Mering hat fünf Kinder. Dass jedes genau richtig ist genau so, wie es ist - das ist die wichtigste Botschaft ihres Buches.

Plus Die 29-jährige Laura Aniszweski findet, Kinder müssen nicht perfekt sein - und Mütter auch nicht. In ihrem Buch will sie vermitteln, worauf es wirklich ankommt.

Von Gönül Frey

"Ich bin froh, dass du genauso bist, wie du bist!", das ist eine Botschaft, die Laura Aniszewski jedem ihrer fünf Kinder mit ins Leben geben will. Und damit sie so etwas Wichtiges nie vergessen, hat sie ein Buch geschrieben und gestaltet. Die 29-Jährige hat die Erfahrung gemacht, dass sowohl Kinder als auch ihre Mütter ständig bewertet und kritisiert werden. Sie möchte ihnen Mut machen und zeigen, dass man nicht immer perfekt sein muss. Deswegen hat sie das Buch "Unperfekt - perfekt" im Selbstverlag veröffentlicht.

Es ist erstaunlich, wie sie mit fünf Kindern - das Jüngste erst eineinhalb Jahre alt - dafür überhaupt die Zeit gefunden hat. "Ich hab überall daran gearbeitet, wo es gerade ging. Große Teile hab ich beim Stillen geschrieben", erzählt sie. Die Texte und Illustrationen hat sie am Handy erstellt. Schnell kam ihr der eigene Anspruch in die Quere. "Es soll dann schon alles gut werden", sagt sie. Sicher zehn verworfene Ansichtsexemplare mit kleinen Layout- und Druckfehlern zeugen davon. Doch nun ist das Buch gedruckt und alles ist so, wie es sich Laura Aniszewski vorgestellt hat. Die Illustrationen mit vielen Details zum Entdecken hat sie selbst mit einem Grafikprogramm erstellt.

