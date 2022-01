Mering

17:00 Uhr

Debatte um Stelzenmädchen: Hat Mering ein Problem mit öffentlicher Kunst?

Plus Viel geschmäht und nach wenigen Wochen beschädigt steht das Stelzenmädchen am Badanger. Auch andere Kunstwerke stießen in Mering auf teils anhaltenden Widerwillen.

Von Gönül Frey

Dieses Mal wollte Mering mit seinem Kunstwerk alles richtig machen. Mit 25.000 Euro stand ein anständiges Budget zur Verfügung. Und die Auswahl wurde nicht dem Gemeinderat überlassen, sondern in die Hände einer sachverständigen Jury aus Vertretern vom Bund Bildender Künstler gelegt. Und doch zieht auch die Skulptur des renommierten Bildhauers Matthias Rodach, die seit November am Badanger steht, Spott, Widerwillen und Zerstörungswut auf sich. Hat Mering ein Problem mit Kunst im öffentlichen Raum? Auch in der Vergangenheit hatte jedenfalls so manche kreative Neuanschaffung einen schweren Stand – eine Rückschau vom Zen-Garten im Kreisverkehr bis zum Dudek-Ei.

