Debattierwettbewerb am Meringer Gymnasium

Schülerinnen und Schüler versuchen, mit ihren Argumenten die Jury zu überzeugen.

Sachkenntnis, Ausdrucksvermögen, Wortgewandtheit, Überzeugungskraft und Gesprächsfähigkeit - diese Kriterien wurden von einem Jurorenteam am Gymnasium Mering bewertet, während sich die jugendlichen Teilnehmer an dem Wettbewerb im Debattieren zeigten. Das Praxis-Seminar der Oberstufe Q 11 hatte diese Veranstaltung über Monate hinweg mit ihrer Kursleitung Dorothee Missy geplant, organisiert und vorbereitet.

Sie stellen sich dem Urteil der Jury

Per Losverfahren wurden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Debattenteams ihre Positionen zur jeweiligen Streitfrage zugeteilt. Danach hatten sie 20 Minuten Zeit, um sich auf das bevorstehende Wortgefecht vorzubereiten. Beurteilt wurde der Wettbewerb von einer Jury, die aus Personen verschiedener Berufsgruppen bestand.

Jeweils vier Teilnehmer der Jahrgangsstufen sieben bis zehn traten zu einem eigenen Thema zur Debatte an, während die Klassenkameraden als aufmerksame Zuschauer die Veranstaltung verfolgten. Unter anderem stand zur Klärung, ob auch in Zukunft das Fach Religion an bayerischen Schulen gelehrt werden oder ob die aktive Sterbehilfe in Deutschland eingeführt werden soll. Mit viel Vielfalt und guten Argumenten trugen die Schülerinnen und Schüler ihre Debattenbeiträge vor und versuchten, ihre Standpunkte zu vertreten. Für die Jury argumentierten am überzeugendsten Anni Steinl (7c), Emily Siemens (9c), Sarah Girlich (10d) und Johannes Becker (10b). (AZ)