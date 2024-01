Der Bunde Abend in Mering geht in die nächste Runde

Das Motto für das Politikkabarett auf der Bühne im Gymnasium bleibt geheim. Der Kartenverkauf läuft bereits. Neu ist ein Fahrservice des Bürgernetzes für den Nachmittag.

Kein Meringer Fasching und sei er noch so kurz, ohne dass beim Bunten Abend der Pfarrei St. Michael die Lokalpolitik und auch die Kirche ordentlich aufs Korn genommen wird. Ab Samstag, 3. Februar, ist es wieder soweit: Für einen Nachmittag und drei Abende wird unterhaltsam auf die Bühne gebracht, was Mering bewegt oder wo sich Mering eben nicht bewegt. Das Motto bleibt wie immer geheim. Aber das Publikum kann sicher sein, dass im amüsanten Jahresrückblick die Licht- und Schattenseiten aufgetischt werden, die eng mit Personen des öffentlichen Lebens verbunden sind. „Für diese gilt natürlich in bayerischer Manier, lieber einen Abend a bisserl im Rampenlicht leiden, als gar net dableckt zu werden“, erklärt Christine Rauner vom Organisationskomitee.

Schon so lange keine Aufführung im Papst-Johannes-Haus in Mering möglich

Die Veranstaltungen finden wieder in der Aula des Meringer Gymnasiums statt. „Das ist Fluch und Segen zugleich“, sagt dazu Christine Rauner. „Zum einen sind wir dankbar, dass uns der Landkreis im Gymnasium einmieten lässt und seither auch die Landräte gerne zu Gast bei uns sind. Andererseits ist schon auch Wehmut dabei, dass wir vermutlich noch lange nicht ins Papst-Johannes-Haus können.“ Im vergangenen Jahr beging das Team, ein loser Zusammenschluss von Textern, Schauspielern, Musikern, Bühnenhelfern und weiteren Freiwilligen, das 50-jährige Bestehen der Bunte-Abend-Tradition. „Inhaltlich hat man teilweise schon das Gefühl, dass uns Meringern die Probleme treu bleiben“, gibt Christine Rauner zu.

In seinem zweiten Jahr als Gastgeber der Pfarrei und auch Teilnehmer auf der Bühne ist die Schonfrist für Pfarrer Florian Markter vorbei. Das Publikum kann mit den beliebten Klassikern rechnen. Rund um den Kirchturm agieren Pfarrer, Mesner und Co. mit viel Selbstironie. Veit Bolling führt seine Männertruppe an. Bettina Metz schreibt ihren Mädels Rollen passend zur feinsinnigen Politiklandschaft auf den Leib. Michael Sepp wird sich den Meringer Themen mit viel technischen Details widmen. Erfreulicherweise ist auch der Nachwuchs vertreten, auch wenn dessen Terminpläne oft stark mit dem Faschingskabarett kollidiere. „Umso mehr freut es uns, dass es ein Jugendstück mit vier engagierten jungen Leuten der katholischen und evangelischen Jugend gibt.“ Die Show-Tänzer des Trachtenvereins proben schon seit Sommer, damit die Choreografie samt aufwendigen Kostümwechseln sitzt. Ein weiteres musikalisches Highlight bleiben die Los Promillos.

Kartenbestellung für den Bunten Abend per E-Mail möglich

Der Kartenverkauf wird verstärkt über E-Mail und Bestellformular abgewickelt, sodass man jederzeit seinen Wunsch äußern und binnen zwei Tagen eine Bestellbestätigung im E-Mail-Fach erwarten könne. Als große Herausforderung kann man auch die Logistik im Hintergrund nennen, die Günter Magg mit der Technik-Crew und Barbara Dosch mit dem Gastroteam meistern. Unmengen von Bühnenmaterial, Requisiten, Tischen für die Bestuhlung und Küchen- und Thekenmaterial wandern vom Papst-Johannes-Haus ins Schulzentrum. Dazu brauche es viele helfende Hände, viele Stunden und Autofahrten hin und her zum Packen, Laden, Einräumen und danach wieder den umgekehrten Weg zurück. „Das ist der gelebte Beweis dafür, wie dringend wir seit der Schließung im PJH 2019 einen Veranstaltungsraum dieser Größenordnung zentral vermissen. Noch dazu, da wir am 4. Februar mitten in der Nacht alles umlagern müssen, da ja am Montag früh wieder normaler Schulbetrieb möglich sein muss“, betont Christine Rauner.

Bürgerbus für Seniorinnen und Senioren

Sehr dankbar sei man dem Hausmeisterteam des Gymnasiums, das nach Kräften unterstütze. Vor allem für Beeinträchtigte und Ältere, die gerne zum Bunten Nachmittag kommen möchten, sei der Weg ins Schulzentrum oft weit. Deshalb freue man sich, dass es in diesem Jahr von Seiten des Bürgernetzes Unterstützung gebe. Rudolf Herter bietet mit dem Bürgerbus Sammelfahrten nach vorheriger Anmeldung zur Vorstellung und zurück.

Es gibt vier Aufführungstermine. Samstag, 3. Februar, Bunter Nachmittag um 13.30 Uhr mit Kaffee und Krapfen (Karten nur vor Ort) und Bunter Abend um 19 Uhr, Sonntag, 4. Februar, und Samstag, 10. Februar, jeweils um 19 Uhr. Die Vorführungen am 3. Februar sind bereits ausverkauft, an den weiteren Terminen gibt es noch Restkarten. Kartenbestellungen bei Anna Ruf über das Bestellformular auf www.mitten-in-mering.de, per E-Mai karten-bunterabend@mitten-in-mering.de oder telefonisch jeweils dienstags und donnerstags von 19 bis 20 Uhr unter Tel. 08233/7479206. Kartenvorverkauf am 28. Januar von 9.30 bis 11.30 Uhr. Abholung und Bezahlung reservierter Karten im Kolpingzimmer des PJH-Jugendheims. Fahrservice für den Bunten Nachmittag mit dem Meringer Bürgerbus Anmeldung täglich zwischen 19 und 20 Uhr bei Rudi Herter unter der Telefonnummer 0157/5306 2658.