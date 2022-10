Mering

Der Dienstag im Meringer Jugendtreff wird zum Teens-Tag

Plus Der Meringer Jugendtreff Meringo kümmert sich um Nachwuchs in seinen Räumen und lädt Schüler im Teenageralter zu Schnuppertagen ein.

Von Heike John

Viele Erwachsene kennen es vielleicht aus ihrer eigenen Jugend. Das Jugendzentrum, in dem die „coolen Großen“ ein- und ausgingen, zog einen magisch an, aber bis man sich traute, wirklich einen Fuß hineinzusetzen, galt es eine Hemmschwelle zu überwinden. Das ist auch Nathalie Gronau und Bianca Bänisch, den beiden pädagogischen Fachkräften im Meringer Jugendtreff, bewusst. Zusammen mit Jutta Aichmüller und Elisabeth Arnold vom Familienstützpunkt Süd haben sie darum ein Kennenlernkonzept ausgearbeitet und bieten in den kommenden drei Monaten Schnuppertage für Teenager.

