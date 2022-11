Mering

vor 18 Min.

Der Endspurt für die Jubiläumsschau der Marktgemeinde läuft

Noch eine Woche vor Eröffnung der Sonderausstellung war Anton Schlickenrieder mit der Schleifgiraffe an den frisch verspachtelten Wänden am Werk.

Plus Der Meringer Heimatverein präsentiert am Sonntag in einer Sonderschau zehn Objekte aus zehn Jahrhunderten. Bis zur Eröffnung ist noch viel zu tun.

Von Heike John Artikel anhören Shape

Am Anfang steht die erste urkundliche Erwähnung Merings, die zu den Jubiläumsfeierlichkeiten führte. Zehn Jahrhunderte sind seitdem vergangen, und für jede dieser Zeitspannen will der Meringer Heimatverein nun im Rahmen einer kleinen Jubiläumsschau eine Station mit geschichtlichen Informationen und einem dazu in Bezug stehenden Objekt, meist aus dem Museumsfundus, präsentieren. Die Sonderausstellung "Tausend Jahre in zehn Objekten" wird am Sonntag, 13. November, eröffnet.

