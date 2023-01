Der erste CSU-Neujahrsempfang mit einem CSU-Bürgermeister

Plus Der Ortsverband Mering lädt die ehrenamtlich Tätigen aus der Marktgemeinde ein. Florian Mayer freut sich über ein volles Trachtenheim beim Neujahrsempfang.

Schon seit 20 Jahren begeht der Ortsverband der CSU Mering einen Neujahrsempfang, bei dem vor allem den im Ort ehrenamtlich tätigen Menschen gedankt werden soll. Im Jahr 2020 hatte die letzte Veranstaltung stattgefunden. Jetzt war es wieder möglich - zum ersten Mal mit einem CSU-Bürgermeister an der Spitze der Marktgemeinde.