Der langjährige Meringer Gemeinderat Götz Brinkmann ist gestorben

Plus Mering trauert um den Marktgemeinderat Götz E. Brinkmann. Sein Engagement ging weit über seine Arbeit im Rat hinaus. Ein Nachruf.

Der Meringer Götz E. Brinkmann ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Viele kennen ihn durch sein Engagement im Marktgemeinderat, wo er sich nie scheute, klare Worte zu sprechen. Von 2006 bis 2020 war er als Parteifreier im Gremium vertreten. Nach einem Versuch mit der CSU gestaltete er seit 2007 in der Fraktion der SPD die Geschicke seiner Wahlheimat mit. 2014 wurde er für sein Engagement mit der Bürgermedaille des Marktes Mering ausgezeichnet.