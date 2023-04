Der Meringer Frauenbund engagiert sich für viele soziale Projekte

Für langjähriges Engagement werden beim Meringer Frauenbund verdiente Mitglieder geehrt.

In Mering ist der Frauenbund mit seinem vielfältigen ehrenamtlichen Engagement aus dem gesellschaftlichen Leben nicht wegzudenken. Der Zweigverein des Katholischen Deutschen Frauenbundes feierte im Oktober 2021 sein hundertjähriges Bestehen. Unter den aktuell 138 Mitgliedern sind viele langjährige Mitstreiterinnen. Einige wurden vom Vorstandsteam um Anneliese Herter geehrt. Seit 25 Jahren sind Emmi Bader und Christine Rieger mit dabei, seit 30 Jahren Brigitte Mooseder. Blumen für 35-jähriges Engagement erhielten Siglinde Scherer, Elisabeth Hoffmann, Maria Kienle, Juliane Mayr, Marlene Kus, und Maria Freiß und seit 40 Jahren sind Emmi Niedermeier, Ursula Pimpl und Ida Ecker im Frauenbund.

3500 Euro Spenden gesammelt

Neben monatlichen Treffen mit Vorträgen, Feiern und Ausflügen sowie Angebote für Gedächtnistraining und meditativer Tanz bringt sich der Frauenbund immer wieder aktiv bei größeren Veranstaltungen ein. So nahm er am Zukunftsmarkt im Lippgarten teil oder beteiligte sich auch am Ukraine-Netzwerktreffen. Gemäß seiner Einbindung in die Pfarrei St. Michael organisieren die Mitgliedsfrauen auch viele Veranstaltungen im Kirchenjahr wie Kreuzweg, Maiandacht, Friedenswallfahrt oder den ökumenischen Weltgebetstag der Frauen. Auch ein Blumenteppich zu Fronleichnam wurde im vergangenen Jahr gestaltet, wie Anneliese Herter in einem Rückblick aufführte. Viele Aktionen haben direkte Spendenempfänger zum Ziel. Dazu gehört das Kräuterbuschenbinden zugunsten der Ambulanten, das Friedenskerzen Basteln mit Verkauf zugunsten der Tafel oder das Herzkissen-Nähen als Spende an die Frauenklinik in München. Rund 3500 Euro an Spendengeldern konnte der Meringer Frauenbund allein im vergangenen Jahr weitergeben. Auch die Restaurierung eines Messgewands für die Pfarrei St. Michael fiel mit über 2000 Euro zu Buche. Derzeit werden acht Eltern-Kind-Gruppen in Mering über den Frauenbund organisiert. Sechs neue Mitgliedsfrauen seien in diesem Jahr bereits eingetreten, freuen sich Herter und ihr Team.