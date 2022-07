Mering

Der Meringer Heimatforscher und Autor Franz Knittel wird 90

Plus An seinem Geburtstag erhält Franz Knittel zahlreiche Glückwünsche und Ehrungen. Über eine Auszeichnung würde sich der unermüdliche Sammler aber besonders freuen.

Von Heike John

Die goldene 90 prangte von Weitem sichtbar am Balkon des Hauses von Franz Knittel. Gäste kamen zum Gratulieren in den Garten seines Anwesens in der Eckener Straße am Rande des Meringer Zwanzger, und gegen Abend spielten die Kolpingkapelle und danach der Meringer Spielmannszug dem Jubilar ein Ständchen. Nur für diesen einen Tag ließ der immer noch rüstige und unermüdliche Heimatforscher und Chronist seine Aufzeichnungen ruhen und verbrachte ihn außerhalb seines Arbeitszimmers, seinem liebsten Aufenthaltsort.

