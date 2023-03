Mering

Der Meringer Weltladen ist am neuen Standort im Blickpunkt

Plus Am Marktsonntag wird von 12 bis 17 Uhr mit einer Weinverkostung Wiedereröffnung gefeiert. Was Maria Bösl als frühere Inhaberin und jetzige Vermieterin zum Konzept sagt.

Von Heike John

Eine verdoppelte Ladenfläche, ein erweitertes Sortiment, längere Ladenöffnungszeiten, ein größeres Team und noch mehr Verkaufsfreude und Einkaufsspaß, das finden die Kundinnen und Kunden im Meringer Weltladen. Zum 1. März eröffnete er nach einem Monat Umbau an seinem neuen Standort in der Augsburger Straße 3. Mit einem Tag der offenen Tür wird am Marktsonntag, 19. März, von 12 bis 17 Uhr gefeiert und ab 14 Uhr gibt es eine Weinverkostung. „Wir freuen uns sehr, dass wir uns jetzt im neuen Geschäft präsentieren können“, sagt Petra von Thienen.

