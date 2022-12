Mering

Der Meringer Weltladen zieht kommendes Jahr in neue Räume

Plus Meringer Haupt- und Finanzausschuss wird heftig darüber diskutiert, ob der Welt-Raum finanziell unterstützt werden soll.

Der Meringer Weltladen soll im neuen Jahr an einem anderen Standort weitergeführt werden. Darüber informierte Petra von Thienen in der jüngsten Haupt- und Finanzausschusssitzung. Sie leitet den Weltladen, ist Umweltbeauftragte und sitzt für die Grünen im Marktgemeinderat. "Ich bin sehr froh darüber, dass wir unseren Laden nun an einem so guten Standort fortführen können", sagte sie. Dem Weltladen angegliedert ist auch der Welt-Raum, der als Versammlungsort für Vereine und Gruppierungen zu einem kostengünstigen Preis zur Verfügung steht. Doch der ist mittlerweile zu klein und soll deshalb mit dem Weltladen in die neuen Räume mit umziehen. "Dafür benötigen wir aber einen Zuschuss, um die Finanzierungslücke von bis zu 2600 Euro decken zu können", erklärte Petra von Thienen.

