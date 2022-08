Der Meringer Willi Schwarz will schwarze Clownfische züchten

Plus Seit 2014 züchtet er die orange-weißen Clownfische, die seit dem Kinofilm Nemo fast jeder kennt. Doch jetzt wagt sich Schwarz an eine neue Herausforderung.

Ein großes Meerwasseraquarium steht im Wohnzimmer. Weitere Aquarien zur Nachzucht von verschiedenen Anemonen und Clownfischen befinden sich im Keller. Im Garten hat Willi Schwarz noch einen Teich mit Goldfischen und zwei Fröschen. Sie stammen vermutlich aus einem nicht weit entfernten Biotop. Auch drei Wildenten, zwei männliche und eine weibliche, waren eine Weile täglich im Garten und plötzlich lag eines Morgens ein Ei im Gras. Jetzt plant er etwas ganz Besonderes: Er möchte sich an die Nachzucht der sensiblen schwarzen Clownfische wagen. Ein Pärchen hat er sich vor drei Wochen gekauft. Dass er nicht sofort Erfolg haben wird, weiß er.