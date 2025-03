Der Rosenmontagsball ist weit über Mering hinaus beliebt

Während einige Gäste schon ihren Begrüßungssekt in der festlich dekorierten Mehrzweckhalle genossen, schossen einige noch schnell ein Erinnerungsfoto mit der Fotobox in der Eingangshalle. Die Gardemädchen der Jugendgarde und der Großen Garde standen am Eingang Spalier und begrüßten jeden Besucher und jede Besucherin. Der Galaball in der Meringer Mehrzweckhalle war die letzte Veranstaltung des Faschingskomittees Lach Moro (FKM) und ein gelungener Abend. Zwischen den Tanzpausen zeigten die beiden Meringer Garden ihre Tänze. Die Hollaria Augsburg präsentierte ihre sensationelle Glamour Show Party und hatte auch ihr Prinzenpaar Juliane I. und Marcel I. mitgebracht. Erst um 0.30 Uhr stand die Show des FKM „Queens of the Night“ zum letzten Mal in dieser Saison auf dem Programm. Für die Heimfahrt konnten die Gäste den Shuttle Bus mit Fahrer Daniel Stöckl vom FKM Lach Moro nutzen.

Heike Scherer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rosenmontagsball Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis