Der Spätzug auf der Ammerseebahn ist gerettet

Plus Fahrplanwechsel zum 12. Dezember: Der massive Protest vor Ort hat die meisten der eigentlich geplanten Verschlechterungen für Pendler aus der Region verhindert.

Der Protest und die Bemühungen vor Ort haben sich in diesem Fall gelohnt. Der neue Fahrplan der Ammerseebahn, der zum 12. Dezember in Kraft tritt, kommt den Bahnpendlern aus Aichach-Friedberg - und dabei vor allem dem Landkreissüden - deutlich stärker entgegen, als ursprünglich von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft BEG geplant. Wie der CSU-Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko informiert, hat die BEG nun auch zugesagt, die letzte Verbindung vom Augsburger Hauptbahnhof um 0.01 Uhr auch noch zu erhalten. Damit sind alle wesentlichen Nachbesserungswünsche aus der Region nun berücksichtigt worden.