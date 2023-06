Mering

12:00 Uhr

Der Verein Mering Digital e. V. löst sich auf

Plus Lange hatten die Mitglieder von Mering Digital nach anderen Lösungen gesucht, doch es war unvermeidlich: Der Verein hat nun seine Auflösung bekannt gegeben.

Von Anna Katharina Schmid

Die Enttäuschung ist Alexander Graf anzuhören: "Es ist total schade." Der Zweite Vorsitzende von Mering Digital hat die Aufgabe, den Verein aufzulösen. Das wurde so in einer Mitgliederversammlung entschlossen. Auch in vielen Diskussionen hatte sich keine Möglichkeit gefunden, Mering Digital weiterzuführen. "Dabei ist das Thema Digitalisierung nach wie vor wichtig, auch in Mering." Etwas optimistisch ist Graf dennoch.

Der Meringer Verein startete in der Pandemie

Im September 2020, also mitten in der Pandemie, gründeten mehrere Initiatoren den Verein in Mering. Das Vorhaben: die digitale öffentliche Informations- und Kommunikationsverarbeitung in der Marktgemeinde verbessern. Sie sahen Handlungsbedarf gerade in der Verwaltung, bei den Vereinen, im Gewerbe und in der Öffentlichkeitsarbeit. Das initiale Hauptprodukt des Vereins war die Seite Mering Online, eine Art digitaler Branchenkatalog, wie Graf erzählt. Es gab eine Übersicht über alle Geschäfte in der Marktgemeinde, welche Restaurants geöffnet sind, inklusive Speisekarte. "Nach Corona gab es daran keinen Bedarf mehr."

