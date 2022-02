Mering

Der Weltladen in Mering wird weiter ausgebaut

Plus Der Meringer Weltladen kann in Kürze seinen Versammlungsort einweihen. Neben einer Fastenaktion hat das Team noch weitere attraktive Projektideen für einen fairen Handel.

Von Heike John

Seit drei Monaten hat nun der Meringer Weltladen im Innenhof "beim Niedermaier" geöffnet. Das mittlerweile 20-köpfige ehrenamtliche Team ist dort mit viel Idealismus und Begeisterung aktiv und freut sich, dass auch schon ein kleiner fester Kundenstamm aufgebaut werden konnte. Mit einer Vielfalt an Aktionen soll die Idee des gerechten Handels weiter florieren. Auch der noch im Umbau begriffene zweite Raum neben dem Ladengeschäft kann in Kürze in Betrieb genommen werden. Noch sieht dieses rund 30 Quadratmeter große Areal sehr nach Baustelle aus, doch ab März wird dort schon ein gemütlicher Versammlungsraum für Vereine und Organisationen zur Verfügung stehen.

