Der Weltraum in Mering braucht kein Geld von der Marktgemeinde

Plus Seit fast zwei Jahren gibt es die Einrichtung "Weltraum" für Mering. Das Organisationsteam ist stolz darauf, dass sich der Raum finanziell selbst trägt.

Von Eva Weizenegger

Der Weltraum befindet sich nicht in einer fernen Galaxie, sondern mitten in Mering. Schon seit Februar 2022 gibt es diesen kleinen Raum im Ortszentrum. Anfang des Jahres zog der Weltraum von der Münchener Straße 3 um in die Augsburger Straße 3 und befindet sich direkt hinter dem Weltladen, der heuer sein zweijähriges Bestehen feiert. Doch den Verantwortlichen des Weltraums ist es ganz wichtig zu betonen: "Wir sind finanziell unabhängig vom Weltladen."

Knappe Entscheidung im Meringer Finanzausschuss für die Defizitübernahme

Barbara und Jörg Häberele, Michael Dudella, Petra und Wolfhard von Thienen organisieren den Weltraum, der für alle Meringerinnen und Mering offen steht. Als Maria Bösl ihr Haushaltswarengeschäft zum Jahresende 2022 auflöste, bot sie die Räume dem Weltladen an, der bis zu diesem Zeitpunkt im Innenhof an der Münchener Straße untergebracht war. Für das Weltladenteam waren die neue Räume attraktiv, aber etwas zu groß. Und so war es ideal, im hinteren Bereich der Immobilie den Weltraum einzurichten. "Vielleicht ist der Name etwas missverständlich, weil so viele Menschen denken, dass wir ein Teil des Weltladens sind", vermutet Barbara Häberle. Doch dem sei nicht so, man sei finanziell und organisatorisch unabhängig voneinander.

