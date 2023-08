DFB-Minispielfeld für Mering: „Ferrari“ oder einfacher Bolzplatz?

Plus Der Vorschlag für ein DFB-Minispielfeld führt wegen der hohen Kosten zu kontroversen Diskussionen im Meringer Gemeinderat. Der Beschluss wird trotzdem gefasst.

Ist die Errichtung eines DFB-Minispielfeldes für rund 280.000 Euro ein Luxus, den Mering sich nicht leisten sollte und reichen vielmehr zwei Tore auf einer weiteren Wiese zum Bolzen für Merings Kinder und Jugendliche? Zu dieser Frage herrschte keine Einigkeit im Marktgemeinderat bei seiner Sitzung vor der Sommerpause. Hintergrund des Themas waren Wortmeldungen im Rahmen der Bürgerversammlung im September vergangenen Jahres.

Es wurde bemängelt, dass es für Jugendliche keine Bolzplätze gebe und die Trainingsplätze des SV Mering aus versicherungstechnischen Gründen nicht für die Allgemeinheit vorgesehen seien. Diese Plätze sind zudem Teil der Schul- und Vereinssportanlage, welche derzeit in einem ersten Bauabschnitt saniert wird und werden auch künftig nicht für jeden öffentlich zugänglich sein. Darum kam die Idee auf, in Mering ein DFB-Minispielfeld zu errichten, das im besten Fall sogar kombiniert für Fußball und Basketball genutzt werden könnte.