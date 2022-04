Die Badanger-Gang räumt am Meringer Freizeitgelände auf

Plus Eine Gruppe von Hundebesitzerinnen und -besitzern trifft sich dort jeden Tag. Glasscherben sind für ihre Vierbeiner eine große Gefahr.

Sie sind bei jedem Wetter am Meringer Badanger mit ihren Hunden unterwegs und nennen sich deshalb auch einfach nur "die Badanger-Gang". Ewald Sturm gehört zum harten Kern. Er dreht seine Runden mit der zwölf Jahre alten Beaglehündin Sophie. "Mittlerweile werden die Spaziergänge kürzer, sie wird älter und kann nicht mehr so lange laufen", sagt er.