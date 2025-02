Die Ehejubilare feiern in Mering gemeinsam

Bisher war es so üblich, dass Bürgermeister Florian A. Mayer oder einer seiner Stellvertreter die Meringer Ehejubilare ab dem 50. Hochzeitstag - auf Wunsch – besucht und persönlich gratuliert hat. Mittlerweile hat sich jedoch einiges geändert, weil der Datenschutz eine immer größere Rolle spielt und viele Bürger nicht mehr im Telefonbuch zu finden sind. „Außerdem“, so der Meringer Bürgermeister, „sollen die Jubilare anlässlich ihres Ehrentages nicht mich bewirten, sondern wir wollen den Paaren einen schönen Nachmittag ohne Aufwand bereiten.“ Viele haben sich nämlich in der Vergangenheit über die Besuche gefreut und oft richtig aufgetischt.

Bürgermeister Mayer kommt auch noch immer persönlich zu Besuch

Und falls jemand nicht kommen kann oder möchte, so muss er sich eben nicht dazu verpflichtet fühlen. Mayer betont, dass ihm der Kontakt zu den Jubilaren sehr wichtig ist. Deshalb soll es nicht so sein, dass gerade besonders langjährige Ehejubilare, die nicht mehr zu einer Feierlichkeit gehen können, keine persönlichen Glückwünsche erhalten: „Wenn ein Paar an der Feier nicht teilnehmen kann und stattdessen lieber einen persönlichen Besuch wünscht, so mache ich das natürlich auch möglich.“ Florian Mayer bittet darum sich in diesem Falle rechtzeitig im Vorzimmer Bürgermeister zu melden. „Ich komme dann gerne auch persönlich zum Gratulieren vorbei“, so Mayer.

Der Markt Mering hat deshalb seit Sommer 2024 umgestellt und lädt die Jubilare nun einmal halbjährlich zu Kaffee und Kuchen ein. „Dieser gemütliche Nachmittag ermöglicht auch einen geselligen Austausch untereinander“, ist sich Merings Bürgermeister Florian Mayer sicher. Die letzte Feier fand im Januar 2025 statt und war ein guter Anlass ins Gespräch zu kommen. Sie kam rundum gut an. Versorgt wurden die Ehejubilare mit Torten von Maria Speck vom Bio Kuchenversand. Die Organisation des Nachmittags lief über Mayers Vorzimmer. Nadine Göttmann hatte den Rahmen in den Michaelstuben des Papst-Johannes-Hauses organisiert. Die nächste Feier ist für den 25. Juli, diesmal im evangelischen Gemeindehaus geplant. Florian Mayer

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.