Die ersten Sportler sollen 2023 in Mering wieder ihre Runden drehen können

Die Bauarbeiten für die Sportanlage in Mering sind im Zeitplan. Voraussichtlich im Mai 2023 soll dort der Sportbetrieb wieder aufgenommen werden können.

Von Eva Weizenegger

Ein Kipplaster fährt über den Parkplatz auf das Gelände der Sportanlage in Mering. Auf seiner Ladefläche sind mehrere Tonnen Kies. Langsam stellt der Fahrer die Ladefläche hoch und lädt den Kies ab. Es staubt. Mehrere Bauarbeiter verteilen sich über das gesamte Gelände. Der eine gräbt gerade noch ein tiefes Loch, andere sind mit der Vermessung beschäftigt und ein weiterer Mann sitzt in einem großen roten Bagger und gräbt den Graben für die Entwässerungsleitung. Bürgermeister Florian Mayer kommt auf die Baustelle, um sich ein Bild über den Baufortschritt zu machen. "Es geht voran", freut sich Mayer.

