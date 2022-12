Jahresrückblick 2022

2022 wurde die Meringer Sportanlage endlich saniert

Die Bauarbeiten für die Sportanlage in Mering sind im Zeitplan. Voraussichtlich im Mai 2023 soll dort der Sportbetrieb wieder aufgenommen werden können.

Plus Nach vielen Jahren Stillstand kommt Bewegung in die Sportanlage am Meringer Schulzentrum. Die Bauarbeiten liegen im Zeitplan.

Von Eva Weizenegger Artikel anhören Shape

Die Oberstufenschülerinnen und -schüler des Gymnasiums Mering mussten zur Leichtathletik nach Friedberg fahren. Es gab keine Bundesjugendspiele und die Vereine waren in ihrem Betrieb eingeschränkt. Die marode Schulsportanlage in Mering war seit Langem ein Ärgernis. Doch im Sommer ging es mit der Sanierung endlich richtig los.

