Die Erweiterung am Feuerwehrhaus in Mering beginnt

Plus Bis zum Jahresende sollen die Bauarbeiten beendet sein. Eine Einweihung ist für den Tag der offenen Tür im Mai 2023 geplant.

Schon 18 Jahre nach Einweihung des neuen Feuerwehrhauses im Gewerbegebiet Mering St. Afra reicht der Platz nicht mehr aus. Es fehlen drei Stellplätze. Dort sollen die Sandsäcke, die bisher in feuchten Baracken lagerten, untergebracht werden. Die wertvollen Geräte, die andere Feuerwehren an die Meringer Truppe zur Wartung übergeben, können mit Vollendung des Erweiterungsbaus künftig besser gesichert werden. Je nach Wetterlage und Lieferung der Materialien kann der Bau sich auch ins neue Jahr verzögern.