Mering

11:46 Uhr

Die Geschichte des Meringer Sommerkellers in Bildern und Anzeigen

Plus Franz Knittel trägt in seinem neuen Buch zusammen, wie viel Geselligkeit in mehr als 100 Jahren am Sommerkeller stattfand. Doch es gibt auch ein dunkles Kapitel.

Von Heike John

Zügig voran geht es mit der Renovierung des alten Trachtenheims am Sommerkeller, das die Mitglieder des Faschingskomitees Lach Moro Mering (FKM) als neues Trainingsheim und mietbaren Veranstaltungsort ausbauen. Die Neunutzung des historischen Areals veranlasste Franz Knittel dazu, aus seinem reichen Fundus an über Jahrzehnte gesammelten Informationen und Fotos rund um Merings Geschichte ein neues Buch mit dem Titel „Der Meringer Sommerkeller“ zusammenzustellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .