Mering

18:01 Uhr

Die heile Welt gibt es in Mering schon länger nicht mehr

Plus Ein Ehepaar wird in Mering von Einbrechern überfallen, sie stehen nun vor Gericht. Forderungen nach einer weiteren Polizeistation werden laut. Doch die ist kein Allheilmittel.

Von Eva Weizenegger Artikel anhören Shape

Mitten in der Nacht dringen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Mering ein, überfallen das dort schlafende Ehepaar, verletzen die beiden und rauben sie aus. Man mag sich gar nicht vorstellen, welche Ängste die beiden in den bangen Stunden durchstehen mussten, bis sie sich befreien konnten. Nur gut, dass die Täter durch die intensive Ermittlungsarbeit der Polizei gefasst werden konnten. Doch die Spätfolgen nach so einem Erlebnis sind heftig. Wie soll jemals wieder ein Gefühl von Sicherheit in den eigenen vier Wänden aufkommen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen