Die Herzbank am Kriegerdenkmal in Mering ist ein Fehler

Plus Ein Mahnmal für die Opfer der Kriege ist nicht der richtige Ort, um nach der Trauung dort einen Sektempfang zu veranstalten.

Ein schönes Fotomotiv ist die Herzbank in Mering mit der Sankt-Michaels-Kirche im Hintergrund. Der Standort scheint ideal, im Viereck des Kriegerdenkmals. Dass auf diesem Platz der Sektempfang nach der Trauung für die Brautpaare stattfinden kann, die sich im Standesamt das Ja-Wort geben, ist ein weiterer Pluspunkt. In was für einer verkehrten Welt leben wir eigentlich, wenn man den Paaren erst erklären muss, was das Kriegerdenkmal für eine Bedeutung hat? Wie wenig Feingefühl ist vorhanden, wenn man allen Ernstes meint, sich für ein Fotomotiv fürs Erinnerungsalbum an solch einem Ort in Szene zu setzen.

