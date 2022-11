Die Hundertjährige, die immer gute Laune hat

Plus Charlotte Bothfeld feiert in St. Agnes ihren Geburtstag und blickt zufrieden auf ihr Leben zurück, das nicht immer einfach war.

Sonnenschein mag Charlotte Bothfeld am liebsten. Doch nicht nur der zaubert ihr ein Lächeln auf ihr Gesicht, sondern auch das gleichnamige Getränk aus Eierlikör gemischt mit Orangenlimonade liebt sie über alles. Zu ihrem hundertsten Geburtstag, den Charlotte Bothfeld im Seniorenheim St. Agnes feierte, gab es auch mal mehr als ein Gläschen Sonnenschein. Schließlich wird man nur einmal hundert.