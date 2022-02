Die Kinderwelt in Mering wird um vier Gruppen erweitert

Plus Die Betreuungseinrichtung des Trägers Frohsinn an der Kanalstraße erhält auf dem Nachbargrundstück einen Neubau. Bei der Finanzierung ist ein Problem aufgetreten.

Mering wächst und damit steigt auch der Bedarf an Kita-Plätzen stetig. Zur Entlastung trägt ein Projekt bei, das der Kissinger Architekt Gerhard Mach kürzlich im Marktgemeinderat vorstellte. Der Verein Frohsinn möchte seine Kita an der Kanalstraße mit einem Erweiterungsbau vergrößern. Vier neue Gruppen werden hier angeboten. Die überraschenden Entscheidungen der Bundesregierung zur KfW-Förderung von Energieffizienzhäusern erschweren allerdings die Planung.