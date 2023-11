Mering

Die Leiterin des Meringer Bienenkorbs wird nach 30 Jahren verabschiedet

Plus Abschiedsfeier für Magdalena Wirth. Die Kinderbetreuungseinrichtung muss sich schon bald auf die Suche nach neuen Räumen machen. Das ist der Grund dafür.

Von Heike John

„Sie haben viele Kinder und Eltern glücklich gemacht“, betonte Mayer bei einer Abschiedsfeier für Magdalena Wirth im kleinen Kreis. Glücklich zeigte sich auch die scheidende Leiterin des Bienenkorbs, die knapp 30 Jahre lang in der in Mering sehr geschätzten Einrichtung für Kleinkinder arbeitete und diese mehr als 26 Jahre lang leitete. Bereits im Sommer vergangenen Jahres wurde Magdalena Wirth von Kindern und Betreuern des Bienenkorbs mit einem Fest auf dem Spielplatz an der Luitpoldstraße verabschiedet. Wann sie genau zur Einrichtung dazu gestoßen sei, wisse sie gar nicht mehr, aber eines ganz gewiss: „Ich hatte ein wunderschönes Berufsleben, das war meine Welt.“

Zur Verabschiedung von Magdalena Wirth (zweite von links) kamen neben Pfarrer Florian Markter (links) und Bürgermeister Florian Mayer mit Susanne Weiß (rechts) auch eine der Gründerinnen des Bienenkorbs. Zweite von rechts, die jetzige Leiterin Heike Neumair Foto: Heike John

Alles begann im Jugendheim des Papst-Johnannes-Hauses

Mit Unterstützung des früheren Pfarrers Kurt Engelhard wurde die Elterninitiative im November 1990 von Susanne Labusch und Susanne Weiß ins Leben gerufen. „Damals gab es noch keinen Buchungszeiten“, erinnert sich Lena Wirth. Die Mütter standen einfach da und gaben ihre Kinder ab. Bis zu 25 Bienchen schwirrten dann im Eckzimmer des Jugendheims im Papst-Johannes-Haus herum. Insgesamt wurden über 50 Kinder pro Woche stundenweise betreut. Heute gibt es zwölf festgelegte Plätze für Kinder im Vorkindergartenalter von 18 Monaten bis drei Jahren und die Eltern können zwei bis vier Vormittage in der Zeit von 8.30 bis 11.30 Uhr buchen. 2001 wurde die Elterninitiative in einen gemeinnützigen Verein umgewandelt, der durch den Markt Mering gefördert wird.

