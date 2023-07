Mering

vor 35 Min.

Die Meringer Tafel und der Kleiderladen versorgen über 400 Menschen in Not

Plus Ukrainekrieg, steigende Lebenshaltungskosten und immer mehr Menschen an der Armutsgrenze stellt das Team um Ingrid Engstle in Mering vor große Herausforderungen.

Von Eva Weizenegger Artikel anhören Shape

Bis zu 400 Menschen werden von der Meringer Tafel mit Lebensmitteln versorgt. "Ich bin sehr dankbar, dass wir so viele Ehrenamtliche haben, die das Team tatkräftig unterstützen", sagt Ingrid Engstle. Sie leitet seit der Gründung der Tafel diese Einrichtung. Vor dem Umzug der Tafel in die ehemaligen Räume der Firma Ludwig Leuchten in der Zettlerstraße, waren die Probleme vor allem: Platzmangel und kaum Stauraum im ehemaligen Mesnerhaus der evangelischen Kirchengemeinde. Das hat sich seit 2018 geändert. Hell und geräumig sind die Räume im Obergeschoss des ehemaligen Fabrikgebäudes. Doch so einfach war der Weg bis zum Umzug nicht. Brandschutzauflagen, die fehlende Barrierefreiheit und notwendige Umbauarbeiten, sorgten für einen erheblichen Planungsaufwand. Das alles liegt nun schon fünf Jahre zurück. Doch die Herausforderungen gehen Ingrid Engstle nicht aus.

Frische Lebensmittel sind bei der Meringer Tafel Mangelware

Die steigenden Flüchtlingszahlen, der Krieg in der Ukraine und vor allem aber auch die soziale Not in Deutschland selbst lassen die Zahl der Bedürftigen, die Waren von der Tafel beziehen, stetig anwachsen. "Etwa 170 Kundinnen und Kunden kommen jeden Dienstag zu uns, um sich und ihre Familien mit Lebensmitteln zu versorgen", sagt Engstle. Sie selbst ist seit mehreren Wochen im Krankenstand und wird derzeit von Tino Zanini vertreten. "Doch so lange mein Mundwerk noch funktioniert, kann ich mich natürlich nicht ganz zurückhalten", sagt sie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen