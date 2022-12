Die Meringer Umweltbeauftragte stellt ihre Arbeit vor

Plus Seit 2021 gibt es in der Marktgemeinde auch eine Umweltbeauftragte. Petra von Thienen blickt zurück auf ihre Projekte und hat sich für 2023 viel vorgenommen.

Was macht eigentlich eine Umweltbeauftragte? Diese Frage beantwortet Petra von Thienen. Seit Anfang 2021 hat die Marktgemeinde neben Beauftragten für die Bereiche Senioren, Behinderte, Kultur und Sport nun auch das Thema Umwelt besetzt. Damals gab es gleich zwei Bewerber für das Amt. Petra von Thienen (Grüne) setzte sich gegen den Mitbewerber Michael Lidl (UWG) durch. Im Hauptausschuss informierte von Thienen über ihre Arbeit.