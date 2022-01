Mering

Die Meringerin Margit Straka baut eine Schule in Kenia und plant neues Projekt

Plus Die Meringerin gründete 2014 den Verein Hakuna Matata. Mittlerweile besuchen 400 Kinder die Schule in Kenia. Jetzt will sie dort einen Laden und ein Restaurant eröffnen.

Von Heike Scherer

Margit Straka telefoniert per Videokonferenz mit den Leuten in Kenia. Es geht um ihr neues Projekt in Kashani. Sie möchte dafür sorgen, dass dort Bäume angepflanzt und Gemüse angebaut werden. Aufgrund der weiten Entfernung zur Stadt Mombasa sollen die Dorfbewohner sich dort auch mit Werkzeugen und Lebensmitteln eindecken können. Drei Stunden Telefongespräche sind es etwa, die sie täglich neben ihrem Beruf als Friseurmeisterin führt, um Menschen in Not zu helfen. Sie freut sich, dass sie heute wieder vier neue Sponsoren gefunden hat, die jeweils einem Kind den Schulbesuch ermöglichen wollen. Vor allem Kinder aus armen Familien, wenn die Mutter alleinerziehend ist oder Waisenkinder haben somit die Möglichkeit zur Bildung. Und Bildung ist Licht. In nur acht Jahren ist ihr bereits sehr viel gelungen. Aber am Ziel ist sie noch lange nicht angekommen.

