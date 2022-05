Mering

17:12 Uhr

Die Opfer des Raubüberfalls in Mering schildern die brutale Gewalttat

Plus Körperliche und seelische Folgen haben die schrecklichen Erlebnisse für das Ehepaar aus Mering. Sie berichten beim zweiten Prozesstag über die Horror-Nacht.

Von Peter Richter

Es könnten Szenen aus einem Kriminalfilm sein, doch was die Zeugin erlebt hat und am Donnerstagvormittag im Saal 130 des Augsburger Landgerichts schildert, hat sich tatsächlich so abgespielt. Sie und ihr Mann wurden im März vorigen Jahres Opfer eines brutalen Raubüberfalls. Es ist nach Mitternacht als drei Einbrecher unbemerkt durch ein Fenster im Erdgeschoss eindringen. Wie zum Prozessauftakt zur Sprache kam, hatten die Täter im Garten gewartet bis im Haus kein Licht mehr brannte. Die Villa ist normalerweise mit einer Alarmanlage gesichert, doch an diesem Tag war sie ausgeschaltet.

