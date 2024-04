Die „Selling Lovers“ veranstalten Hofflohmärkte in der Region

„Wir möchten, dass Nachhaltigkeit Spaß macht“: Ein Paar aus Mering organisiert Garagen- und Hofflohmärkte.

Die Ausbeute der Familie liegt im Kinderwagen – Tonie-Figuren, bunte Bilderbücher sowie ein grellgrüner Plastik-Dino. Ansonsten haben Carolin Kutschke und Benjamin Künzl beim Garagen- und Hofflohmarkt der Selling Lovers in Kissing mit dabei: die Töchter Lea und Laura, die mit dem Erwerb der letzten Stunden sichtlich zufrieden zu sein scheinen. Auch wenn das Wetter gerade nicht mitspielt, es nieselt. Die Mutter findet es schade, wenn so viel weggeworfen wird. „Besser, jemand findet sich, der noch etwas damit anfangen kann.“ Momentan marschiert die Vierergruppe quer durch die Gemeinde, von einer zur kleinen Verkaufshalle umfunktionierten, privaten Garage zur nächsten.

Das sind die Vorteile der Garagenflohmärkte

Etwa zu der von Familie Schauer. Große Playmobil-Figuren am Gartenzaun sowie ein hübsches, mit Luftballons dekoriertes Schild weisen darauf hin. Papa Stefan, 46, steht hinter auf Bierbänken drapierten Kleidungsstücken seiner Kinder, da, wo sonst das Auto parkt. „Bei diesem Wetter finden wir es besonders vorteilhaft, dass wir die Sachen im Trockenen aufbauen können“, sagt er. „Außerdem müssen wir nicht alles erst zu einem zentralen Ort transportieren, was ein ziemlicher Aufwand wäre.“

Wie das Paar erzählt, kommen die meisten ihrer Kunden zu Fuß, aber auch mit dem Fahrrad, Kettcar oder Skateboard vorbei. „Viele verbinden das mit dem Familien-Spaziergang am Wochenende“, so Ramona Schauer, die gerade die abgelegten Pullis und Jeans ihrer 14-jährigen Nichte sortiert. Sie findet es zudem gut, dass ein Teil der Einnahmen gespendet wird. Der soziale Aspekt kommt allgemein gut an, wie Andreas und Sebastian Schwarzfischer beim Bummel durch den Ort erklären: „Wir verkaufen selbst zu Hause, dabei wird natürlich über Gott und die Welt geratscht. Der eine grillt, der andere backt Kuchen.“ Früh am Morgen seien vor allem professionelle Händler dabei, danach kämen die Familien. Die interessierten sich querbeet, vom Katzenfutterautomaten über alte Nintendospiele bis hin zum Halloween-Kostüm – vorausdenken für den Herbst.

Das sind die Organisatoren von Selling Lovers

Die Drahtzieher hinter der Veranstaltung heißen Anil Zambak und Franziska Krauser. „Das Thema Nachhaltigkeit mit Spaß und Freude zu verbinden, ist unser Ziel“, so die 29-Jährige. Nachdem ihr Freund sich schon länger auf Flohmärkten als Schnäppchenjäger betätigt hatte, kam den beiden der Gedanke, etwas Ähnliches in der Region selbst zu verwirklichen. Nicht traditionell an einem einzigen Ort wie einem Parkplatz oder im Gemeinderaum einer Kirche. Sondern auf dem Hof, im Garten oder in der Garage der Verkäufer, jeweils in einer bestimmten Gemeinde. Damit waren vor knapp zwei Jahren die Selling Lovers geboren: Der 37-jährige Vermögensberater und die Mitarbeiterin im Marketing veröffentlichen seitdem auf ihrer Homepage „sowie in den sozialen Medien wie Instagram, Facebook oder WhatsApp“ alle wichtigen Informationen zu den Terminen. Auch Kindergärten machen häufig mit, Berufsverkäufer sind allerdings ausgeschlossen.

Im Internet gibt es einen ausdruckbaren Lageplan, rote Punkte markieren alle Verkaufsorte. Die Teilnahmegebühr für Anbieter beträgt 8 Euro, ein Euro davon geht an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Redaktion. Anil Zambak verteilt im Vorfeld eines Flohmarkts „bis zu 4000 Flyer“, wer will, darf damit auch selbst für seinen Stand werben. „Neuwaren sowie Lebensmittel dürfen jedoch nicht angeboten werden“, betont die Gründerin. Die gebürtigen Meringer arbeiten bei ihren Projekten mit einer Reihe regionaler Sponsoren zusammen, teilweise gibt es „einen Foodtruck sowie Showtänze als Zuckerl. Wir betreiben das nur mit den Anmeldegebühren, die wir dann wieder in unsere Werbung stecken“, sagt das Paar, deren sieben Monate alter Sohn auch schon regelmäßig Flohmarktluft schnuppert.

Falls sich die Zahlen weiter so positiv entwickeln, werden beide in Zukunft sicher noch mehr Zeit in ihr Herzensprojekt stecken, als dies jetzt bereits der Fall ist. Das Modell der Garagen- und Hofflohmärkte existiert bundesweit seit Jahren, es findet auch in der Region immer größeren Anklang. „Im Winter hatten wir jetzt Pause, unabhängig von der Jahreszeit wollen wir aber künftig in Hallen gehen. Da sind wir an was Größerem dran!“, verrät Franziska Krauser. Der Flohmarkt in Kissing wird wegen des Wetters diesen Sonntag wiederholt.

Die nächsten Termine

Die Termine für die nächsten Garagen- und Hofflohmärkte, jeweils von 10 bis 15 Uhr:

5. Mai in Mering

12. Mai in Königsbrunn-Nord

9. Juni in Stätzling und Wulfertshausen

und 16. Juni in Gersthofen

30. Juni in Bachern, Rohrbach , Ried

, Ried 28. Juli in Derching

8. September in Friedberg

15. September in Langweid

22. September in Bobingen