Die Tafel in Mering ist in Not und sucht Helferinnen und Helfer

Seit 15 Jahren gibt es die Tafel in Mering. Doch die Einrichtung kommt an ihre Grenzen. Die Leiterin Ingrid Engstle sucht dringend Unterstützung.

Michael Lidl gehört seit Bestehen der Tafel Mering zu den Helfern der ersten Stunde. Er lädt gerade mit Peter Lankes Brot, Semmeln, Eier und Gemüse aus dem Kofferraum des Wagens. "Ich bin seit 15 Jahren dabei", sagt der 76-Jährige. Er ging damals mit 61 Jahren in Rente und wollte noch etwas für die Gesellschaft tun und helfen. Neben seinen vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten, so auch beim Bürgernetz oder für die Pfarrei Sankt Michael, engagiert er sich Woche für Woche bei der Tafel in Mering. "Mittlerweile bin ich Springer, weil ich eigentlich ein bisschen zurückstecken wollte", sagt Lidl. Doch oft wird seine Hilfe verlangt, weil jemand ausfällt und die Fahrerinnen und Fahrer Unterstützung benötigen. "Bei den Fahrerinnen und Fahrern brauchen wir dringend Verstärkung", sagt Ingrid Engstle, Leiterin der Tafel Mering. Der 72-jährige Lankes und sein Beifahrer Lidl machen sich schon wieder auf den Weg zum Supermarkt: "Hier gibt es die meiste Arbeit."

Jedes Team kommt in einem bestimmten Turnus an die Reihe

Engstle sucht händeringend nach neuen Kräften. "Unsere Ehrenamtlichen sind nicht mehr die Jüngsten und es fällt ihnen zunehmend schwerer, die Kisten mit Lebensmitteln ins Auto zu laden", schildert die 70-Jährige. Sie hatte vor 15 Jahren die Idee zur Tafel und ist seitdem unentwegt für die Einrichtung aktiv. Immer montags sammeln unterschiedliche Teams die Waren in den Supermärkten und Bäckereien in Mering und Umgebung ein. Diese werden dann zwischen 16 und 17 Uhr zur Tafel in der Zettlerstraße gebracht.

Mit dem Rollwagen geht es für Michael Lidl (links) und Peter Lankes in Richtung Aufzug. Im ersten Stock befindet sich der Meringer Tafelladen. Foto: Eva Weizenegger

"Jedes Team kommt in einem bestimmten Turnus dran, sodass es nicht wöchentlich erforderlich ist, bei uns mitzuhelfen", erklärt Engstle. Sie weiß, dass einige Fahrerinnen und Fahrer die Tatsache abschreckt, dass sie mit ihrem privaten Pkw die Waren abholen sollen. "Es gibt zwar Kilometergeld, aber viele wollen nicht mit dem eigenen Auto fahren." Es gebe zwar aktuell sogar ein finanzielles Angebot für ein eigenes Tafel-Fahrzeug. "Aber wer kümmert sich um die ganze Organisation für dieses Auto?", fragt sich Engstle. Noch sei offen, ob es ein Tafel-Auto künftig geben werde.

Helfer der Tafel haben nachmittags direkten Kontakt zu Hilfesuchenden

Auch bei den Helferinnen und Helfern, die dienstags die Waren von 8 bis 10.30 Uhr einsortieren, oder den weiteren Teams, die von 11.30 bis 15.30 Uhr an der Warenausgabe beschäftigt sind, fehlt es an Nachwuchs. "Es ist keine leichte Aufgabe", gibt Engstle zu bedenken. Vor allem die Nachmittagsschicht, die direkten Kontakt zu den Hilfesuchenden hat, habe einige Herausforderungen zu meistern. "Es braucht Empathie und auch die Bereitschaft, hin und wieder eine halbe Stunde mehr als vorgesehen zu arbeiten", weiß Engstle aus ihrer langjährigen Erfahrung.

Mit zunehmenden Flüchtlingszahlen steigen auch die Anforderungen. "Es gab Zeiten, da war der Zustrom enorm, aber das kennen wir bereits aus der Vergangenheit", weiß die Tafelleiterin. Was bei ihr aber keinesfalls in die Tüte kommt: "Ich bin nicht dazu bereit, Flüchtlinge aus der Ukraine oder anderen Ländern anders zu behandeln als deutsche Kunden, die zu uns in die Tafel kommen." Ein Zweischichten-System oder gar eine Reduzierung der Ausgabe für Flüchtlinge aus der Ukraine auf 14 Tage seien mit Engstle nicht zu machen. "Solange ich hier die Tafel leite, machen wir keinen Unterschied", macht sie mit Nachdruck deutlich.

Dank an das Helferteam und für die Spenden

Mittlerweile sind über 120 Abholer bei der Tafel in Mering registriert. Sie nehmen Waren für 325 Kinder und etwa 315 Erwachsene mit nach Hause. "In den Gründungsjahren unserer Einrichtung stand noch der Gedanke im Vordergrund, dass Lebensmittel, die sonst weggeschmissen werden, an Hilfsbedürftige verteilt werden", schildert Engstle. Doch die Tafel sei mittlerweile weit mehr für die Menschen in Not. "Viele, die früher eher zum Mittelstand zählten, sind nun auch auf das Angebot der Tafel angewiesen", weiß sie. Engstle ist froh, dass sie noch immer von Supermärkten, Landwirten, Bäckereien und durch die Spenden der Bevölkerung unterstützt wird. Auch ihrem engagierten Helferteam dankt sie: "Hier leisten alle sehr viel, um sich für die Menschen in Not einzusetzen."

Wer sich bei der Tafel in Mering als Fahrerin oder Fahrer oder für die Warenausgabe am Dienstag engagieren möchte, kann sich an das Pfarrbüro Mering Sankt Michael unter der Rufnummer 08233/74250 oder per Mail pfarramt@mitten-in-mering.de wenden.