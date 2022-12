Die Weihnachtsstraße mit Märchenszenen lädt zum Erkunden ein

Zum zweiten Mal laden auf Initiative von Jessica Bader Händler im Zentrum von Mering mit Märchenmotiven zum Schaufensterbummel ein. Es gibt auch wieder ein Preisrätsel.

Längst ist Merings Zentrum weihnachtlich beleuchtet und die Schaufenster der Geschäfte adventlich dekoriert. Wer bei einem Bummel durch die Münchener und Augsburger Straße genau hinschaut, kann auch wieder einige Märchenszenen entdecken. Denn wie schon im vergangenen Jahr hat die Kinder- und Jugendbeauftragten Jessica Bader Märchendarstellungen für die Meringer Weihnachtsstraße organisiert.

Meringer Weihnachtsstraße zeigt Szenen aus Märchen

Fünf über den Straßenzug verteilte Märchenschaufenster zeigen Szenen aus berühmten Grimm'schen Märchen und lassen Kinderaugen beim Spaziergang mit ihren Eltern durch den Ort leuchten. Die recht aufwendig gestalteten Märchendarstellungen, fünf an der Zahl, wurden wieder über das Atelier Fleschutz und Partner in Breitenbrunn beschafft.

Entlang der Meringer Weihnachtsstraße laden nach der Idee von Jessica Bader Schaufenster mit Märchenmotiven zum Bummeln ein. Foto: Heike John

Doch neben einer märchenhaften Atmosphäre, gibt es auch in weiteren Schaufenstern entlang der Weihnachtsstraße etwas zu entdecken. Dort verstecken sich insgesamt acht Wichtel, die an der Herzklammer mit Mering-Wappen an ihren Zipfelmützen leicht erkennbar sind. Beim gemeinsamen Schaufensterbummel von Klein und Groß heißt es nun alle Wichtel aufzuspüren und mit den Lösungen an einem Preisrätsel teilzunehmen.

So nimmt man an dem Rätsel in Mering teil

Teilnahmekarten gibt es in der Buchhandlung Platzbecker am Marktplatz. Wer die Namen der acht Geschäfte mit Wichteln im Schaufenster richtig einträgt, kann an der Verlosung teilnehmen. Abgabeschluss ist der 31. Dezember im Rathausbriefkasten. Unabhängig davon, wer als Gewinnerin oder Gewinner gezogen wird, erhalten alle Teilnehmenden ein süßes Dankeschön fürs Mitmachen. Dank einiger spendabler Geschäfte, die auch auf den Teilnahmekarten aufgeführt sind, gibt es wieder attraktive Preise.

"Im vergangenen Jahr waren viele Kinder und vereinzelt sogar Erwachsene mit großem Spaß dabei", erinnert sich die Organisatorin Jessica Bader. Beim Bummel durch Mering streift der Blick mit Sicherheit dann die Auslage der Geschäfte und sorge neben dem Weihnachtsspaß auch für mehr Aufmerksamkeit potenzieller Kundinnen und Kunden, ist die Kinder- und Jugendbeauftragte überzeugt. "Die Aktion tut unserem Gewerbe auf jeden Fall gut und ist mit Sicherheit ein Riesenspaß für unsere Familien", begründet Bürgermeister Florian Mayer die Wiederholung der von der Gemeinde finanzierten Aktion.