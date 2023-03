Die Zettlerbrücke in Mering ist wieder frei

Plus Nach zehn Monaten läuft ab Montag wieder der Verkehr über die Zettlerbrücke in Mering. Die Kosten dafür belaufen sich auf knapp 1 Million Euro.

Lange Monate warteten die Meringerinnen und Meringer darauf, dass die Zettlerbrücke endlich wieder für den Verkehr freigeben wird. Der Eröffnungstermin war zunächst noch vor Weihnachten terminiert, doch machten Schnee und Frost den Plänen einen Strich durch die Rechnung. "Meine Erfahrung zeigt, wenn wir vor dem Wintereinbruch mit einer Baustelle nicht fertig werden, dann können wir erst wieder loslegen, sobald der Frost ein Ende hat", sagt Josef Tremel, der die Planung der Brücke übernommen hatte. Denn im Winter schließen die Asphalthersteller und produzieren erst im Frühjahr wieder. Der Belag musste abgedeckt werden und erst nachdem die Temperaturen wieder milder wurden, konnten die letzten Arbeiten beginnen.

Im Mai 2022 begannen die Abbrucharbeiten des alten Brückenbauwerks aus dem Jahr 1977. Schon 2016 hatte eine Prüfung ergeben, dass an der Brücke erhebliche Mängel bestehen. Eine Sanierung hat sich als nicht wirtschaftlich herausgestellt. Deshalb beschloss der amtierende Marktgemeinderat 2018 den Neubau. Dieser stelle die Planer vor große Herausforderungen. "Ursprünglich wollten wir die Brücke so breit machen, dass dort auch ein Geh- und Radweg realisiert werden kann", erklärt Bürgermeister Florian Mayer. Doch der nördliche Grundstückanlieger spielte nicht mit. Die Kommune konnte hier keinen Grund erwerben. "Auch bei der Einrichtung der Baustelle hatten wir extrem wenig Platz, weil wir dieses betreffende Grundstück weder betreten noch befahren durften", schildert Planer Tremel weiter. Die Fahrbahn über die Brücke ist nun 6,35 Meter breit und der Gehweg 2,50 Meter. Bei Baukosten von unter einer Million Euro gibt es einen Zuschuss von 750.000 Euro für die Marktgemeinde.