Dieb schlägt zu: Unbekannter stiehlt E-Scooter in Sankt Afra

In Mering bricht ein Unbekannter ein Kettenschloss auf und entwendet einen E-Scooter. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

In Mering hat ein Unbekannter am Mittwoch einen E-Scooter entwendet. Das Fahrzeug war am Bahnhofsvorplatz in Sankt Afra abgestellt und mit einem Kettenschloss abgesperrt. Laut Polizei hat ein Unbekannter zwischen 14 Uhr und 20 Uhr das Schloss aufgebrochen und den Scooter entwendet.

Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf 400 Euro, der Sachschaden auf 40 Euro. Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)