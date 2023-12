Diebe brechen in Einfamilienhaus ein - nehmen aber nichts mit

In Mering brechen Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein. Diebesgut machen die Täter nicht, die Kripo ermittelt.

Unbekannte sind am Sonntag in ein Einfamilienhaus in Mering eingebrochen. Laut Polizei drangen die Täter gewaltsam in ein Haus im Moorweg ein. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet.

Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (AZ)