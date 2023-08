Diebe stehlen aus Fahrradanhänger Geldbeutel

Die Polizei Friedberg sucht nach einem Diebstahl in Mering Zeugen. Aus einem Fahrradanhänger wurde ein Geldbeutel entwendet.

Zwei Stofftaschen stahlen Unbekannte bereits am vergangenen Samstagabend aus einem Fahrradanhänger im Bereich des Biergartens „Badanger“. Die Besitzer der Taschen fanden diese später in einem Gebüsch in der Nähe des Abstellortes wieder. Die in den Taschen verstauten Geldbörsen wurden jedoch gestohlen. Hinweise sind bei der Polizei Friedberg unter der Rufnummer 0821/3231710 möglich. (AZ)