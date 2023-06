Diese Meringer Familie hat ein "schwalbenfreundliches Haus"

Für Johannes und Juliana Kloepfer sind die Schwalben ihre persönlichen Glücksbringer.

"Artenschützer, wie man sie sich wünscht", so beschreibt der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) das Ehepaar Kloepfer aus Mering. Deshalb überreichte Stefan Höpfel, Vorsitzender der LBV-Kreisgruppe Aichach-Friedberg, dem Ehepaar Kloepfer für ihr langjähriges Engagement für "ihre" Mehlschwalben die Auszeichnung „Schwalbenfreundliches Haus“.

„Schwalben willkommen“ heißt es beim Ehepaar Kloepfer. Die Familie wohnt in Mering in einem Reihenhaus. Kaum zu glauben, aber unter dem recht knapp überstehenden Dach haben sich vier Mehlschwalbenpaare angesiedelt. „Egal wo in Europa, dieser Kulturfolger des Menschen wird als Glücksbringer angesehen und gehört sowohl in Ost- als auch in Westeuropa zur Familie“, informiert Höpfel. Nur bei uns habe die Schwalbe einen zunehmend schwierigen Stand und stoße auf Ablehnung. „Umso mehr muss man dem Ehepaar Kloepfer dankbar sein, denn sie tolerieren nicht nur, sondern erfreuen sich an ihnen“, sagt Höpfel. Die unvermeidlichen Hinterlassenschaften der Vögel an den Wänden könnten weitgehend unterbunden werden, indem man ein Kotbrett unter die Nester anbringt, empfiehlt der LVB. „Für uns gehören sie dazu, für uns ist das selbstverständlich“, so Juliana Kloepfer. (AZ)