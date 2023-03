Dieser Besuch aus Ambérieu ist eine Premiere für das Gymnasium Mering

Fünf Tage lang waren Schülerinnen und Schüler aus Ambérieu zu Gast in Mering. Gymnasiasten hatten ein ganz besonderes Geschenk vorbereitet.

"Ihr seid die Zukunft der Partnerschaft zwischen Mering und Ambérieu", sagt Bürgermeister Florian Mayer beim Empfang im Meringer Rathaus. Über 40 Schülerinnen und Schüler aus Ambérieu und Mering waren zu Besuch und wurden umfassend über die Marktgemeinde informiert. Für die Jugendlichen aus der französischen Partnerstadt war es der erste Besuch in Mering. Und auch für das Meringer Gymnasium ist dieser Austausch eine Premiere.

"Wir haben uns lange um eine Partnerschule bemüht und sind nun sehr froh, eine geeignete Schule gefunden zu haben", sagt Französischlehrerin Bianca Jarlan. Die Schwierigkeit für das erst vor zehn Jahren gegründete Meringer Gymnasium war: Viele weiterführende Schulen in Frankreich haben bereits Partnerschulen in Deutschland. "Diese Partnerschaften blicken auf eine jahrelange Tradition der deutsch-französischen Freundschaft zurück", sagt Bianca Jarlan. Sie sei sehr froh gewesen, dass das Partnerschaftskomitee in Ambérieu das Lycée professionel Alexandre Bérard an das Gymnasium vermittelt hatte. Im Herbst reisten die Schülerinnen und Schüler aus Mering nach Frankreich und trafen dort auf ihre Gastschüler. Für viele war es der erste Besuch in der Partnerstadt Ambérieu. "Aber auch für das Lycée sind wir die erste Austauschschule", weiß Bianca Jarlan. Sie hofft, dass diese ersten Begegnungen noch weiter ausgebaut werden. "Alle sind begeistert", sagt die Französischlehrerin des Meringer Gymnasiums.

Die Partnerschaft zwischen Meriung und Ambérieu besteht seit 50 Jahren

Zwischen Mering und Ambérieu besteht die Städtepartnerschaft seit 50 Jahren. "Wir feiern heuer unser Jubiläum und freuen uns schon auf die Gäste aus Ambérieu, die wir Ende April in Mering erwarten", sagt Bürgermeister Mayer. Er hofft, dass der Schüleraustausch dazu beiträgt, die Arbeit im Partnerschaftskomitee zu stärken. "Vielleicht hat ja jemand von euch dazu Lust und will uns im September zum Besuch nach Ambérieu begleiten", meint Mayer.

Die Marktgemeinde Mering beteiligte sich auch mit einem Beitrag an dem Gastgeschenk für die französischen Austauschschülerinnen und -schüler. Eine Gruppe deutscher Schülerinnen hatte Sweatshirts gestaltet und die Wappen der beiden Partnerstädte zusammengefügt. Durch den Verkauf von Waffeln in der Pause nahmen sie bereits die Hälfte der Kosten ein. Den Rest legte die Marktgemeinde drauf. "Die sind richtig toll geworden", lobt Mayer.

Mit selbst gestalteten Sweatshirts überraschten die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Mering ihre Gäste. Foto: Eva Weizenegger

Aber nicht nur Mering stand auf dem Programm der Austauschschüler. Mit ihren Lehrerinnen Sylvie Faure, Nathalie Stevens und Bianca Jarlan erkundeten sie Augsburg und München. Zum Abschluss des Austauschs trafen sich die Schülerinnen und Schüler zum gemeinsamen Abend beim Bowling in Kissing. Am Freitag heißt es dann Abschied nehmen. "Wir hoffen, dass wir auch nächstes Jahr wieder einen Austausch auf die Beine stellen können", sagt Jarlan.